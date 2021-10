F1 GP Turchia 2021, gara domani in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 9 ottobre 2021) Riflettori sul circuito di Istanbul per la gara del Gran Premio di Turchia di Formula 1 2021. Lotta aperta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen e per gli appassionati è tempo di una domenica di grande spettacolo. Non resta che attendere lo spegnimento dei semafori e il rumore dei motori, di seguito ecco il programma della domenica su Sky Sport F1 (207). Appuntamento alle 14:00 di domani, domenica 10 ottobre: ma potrete seguire la gara anche sulle piattaforme Now TV e Sky Go, oltre che in differita dalle 18:00 su TV8. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Riflettori sul circuito di Istanbul per ladel Gran Premio didi Formula 1. Lotta aperta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen e per gli appassionati è tempo di una domenica di grande spettacolo. Non resta che attendere lo spegnimento dei semafori e il rumore dei motori, di seguito ecco il programma della domenica su Sky Sport F1 (207). Appuntamento alle 14:00 di, domenica 10 ottobre: ma potrete seguire laanche sulle piattaforme Now TV e Sky Go, oltre che in differita dalle 18:00 su TV8. Sportface.it vi offrirà unatestuale. SportFace.

