Ex Ilva | l' allarme dei sindacati | da lunedì chi è senza Green Pass non entra | badge sospeso e cig L' azienda | Solo dal 15 ottobre

Advertising

infoitinterno : Ex Ilva, l'allarme dei sindacati: da lunedì chi è senza Green Pass non entra, badge sospeso e cig. L'azienda: 'Solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva allarme

la Repubblica

Acciaierie d'Italia, ex, hanno diramato una nota per dire che 'sono false e destituite di fondamento le notizie stampa circolate a proposito del presunto divieto di svolgimento della prestazione ...Ho parlato e sono intervenuto sull'( www.pugliareporter.com/2019/02/24/puglia - medico - i - ... Oggi anche L'Oms lancia il suoin relazione al rapporto salute/inquinamento dell'aria che ...BRUXELLES - L'ex-Ilva torna all'ordine del giorno al Parlamento europeo, grazie a due petizioni presentate dai cittadini italiani Cosimo Fracasso e Violante Sion. I firmatari hanno lanciato l'allarme.POTENZA – E’ atteso questa mattina nel palazzo di giustizia di Potenza l’ex commissario straordinario dell’Ilva di Taranto, Enrico Laghi, agli arresti domiciliari da martedì mattina con l’accusa di co ...