Ex Ilva, azienda blocca accesso ai lavoratori senza green pass (Di sabato 9 ottobre 2021) In Acciaierie d'Italia ex Ilva a Taranto scoppia un caso per il green pass. In una lettera al prefetto di Taranto Demetrio Martino, i sindacati metalmeccanici Fim Cisl Fiom Cgil e Uilm affermano che l'ex Ilva disattendendo a quanto previsto dal dl e dalla procedura interna, ha inviato una comunicazione ai lavoratori sprovvisti di green pass disponendo a partire dal prossimo lunedì 11 ottobre la disattivazione del badge e la collocazione in cassa integrazione ordinaria guadagni. "Riteniamo inaccettabile – affermano i sindacati – l'atteggiamento di Acciaierie d'Italia che ancora una volta mostra il volto peggiore e soprattutto la mancata applicazione di quanto previsto dal vigente". Per i sindacati si tratta di un atto unilaterale ed incomprensibile che "riteniamo ...

