Eutanasia | l’intervento di don Ettore Cannavera al congresso dell’associazione Coscioni | “Ecco perché ho firmato per il referendum”

"Dio è amore. Dovremmo dire "Ama e fa ciò che vuoi". Se per te e per le persone che ami, terminare la tua vita è la cosa migliore per te, fai quello che vuoi e sarai benedetto". Questa la frase conclusiva dell'intervento di don Ettore Cannavera al congresso dell'associazione Luca Coscioni. Il religioso sardo è storicamente impegnato in una battaglia culturale all'interno della Chiesa, affinché si affronti e si superi il tabù del fine vita. Per questo motivo ha firmato, dando pubblicamente il suo sostegno al referendum per l'Eutanasia legale: " L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

