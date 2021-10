Europei Ciclismo su pista 2021 | eliminati Bissolati e Bianchi nel keirin; attesa per la madison

Leggi su oasport

(Di sabato 9 ottobre 2021) Si sta svolgendo quest’oggi l’ultima giornata deglidisua Grenchen, in Svizzera. L’Italia sarà nuovamente protagonista, ma solo nell’ultima gara, la, sia nel femminile che nel maschile; nulla da fare, infatti, per il. Nella tarda mattinata odierna si sono svolti i primi round e i ripescaggi delmaschile e femminile; gli atleti azzurri in gara erano Elenae Matteo, ma sfortunatamente entrambi sono stati, sia al primo round che ai ripescaggi. Elenaha terminato la sua batteria (in cui si sono qualificate Shanne Braspennincx e Yana Tyschenko) all’ultimo posto; stessa posizione per l’azzurra anche nel ripescaggio e ...