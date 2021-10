Eternals, Kumail Nanjiani si è sentito "a disagio" con il nuovo corpo da supereroe (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel corso di un'intervista con GQ, Kumail Nanjiani ha rivelato di non essersi sentito a suo agio con il nuovo corpo che si è dovuto costruire per interpretare un supereroe in Eternals. Nel corso di un'intervista con GQ, Kumail Nanjiani ha parlato di Eternals e del nuovo corpo che si è dovuto costruire per interpretare un supereroe. L'attore ha anche rivelato di non essersi mai sentito propriamente a suo agio. Come riportato da Slash Film, Kumail Nanjiani si è soffermato a parlare del suo nuovo corpo in Eternals. I cinecomic chiedono standard fisici decisamente elevati e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel corso di un'intervista con GQ,ha rivelato di non essersia suo agio con ilche si è dovuto costruire per interpretare unin. Nel corso di un'intervista con GQ,ha parlato die delche si è dovuto costruire per interpretare un. L'attore ha anche rivelato di non essersi maipropriamente a suo agio. Come riportato da Slash Film,si è soffermato a parlare del suoin. I cinecomic chiedono standard fisici decisamente elevati e ...

Eternals: spiega perché Kumail Nanjiani ha trasformato così tanto il suo fisico C'è un motivo ben preciso se Kumail Nanjiani ha deciso di impegnarsi così tanto in palestra e trasformare così tanto il suo fisico in vista del suo ruolo in Eternals . L'attore ne ha parlato in un'intervista con GQ : Eternals ...

Eternals, Kumail Nanjiani si è sentito "a disagio" con il nuovo corpo da supereroe Movieplayer.it Eternals, Kumail Nanjiani si è sentito "a disagio" con il nuovo corpo da supereroe Nel corso di un'intervista con GQ, Kumail Nanjiani ha rivelato di non essersi sentito a suo agio con il nuovo corpo che si è dovuto costruire per interpretare un supereroe in Eternals. Nel corso di un ...

Cosa abbiamo scoperto nel trailer finale di Eternals Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington e Richard Madden sono tra i protagonisti del nuovo film Marvel Eternals che introdurrà alla nuova stirpe di eroi: ecco quello che c'è da sapere in base alla ...

C'è un motivo ben preciso se Kumail Nanjiani ha deciso di impegnarsi così tanto in palestra e trasformare così tanto il suo fisico in vista del suo ruolo in Eternals. L'attore ne ha parlato in un'intervista con GQ.