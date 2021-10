Errore EI Towers: su Dazn manda in onda Forum invece di Juventus-Alessandria (Di sabato 9 ottobre 2021) Errore di EI Towers nella trasmissione di Juventus-Alessandria su Dazn. Sulla piattaforma streaming oggi, infatti, era in programma la trasmissione in diretta di Juventus-Alessandria, amichevole in casa bianconera. Per un disguido, tuttavia, per oltre mezzora è andata in onda su Dazn una puntata di Forum, il programma che era trasmesso allo stesso momento su Canale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 9 ottobre 2021)di EInella trasmissione disu. Sulla piattaforma streaming oggi, infatti, era in programma la trasmissione in diretta di, amichevole in casa bianconera. Per un disguido, tuttavia, per oltre mezzora è andata insuuna puntata di, il programma che era trasmesso allo stesso momento su Canale L'articolo

Advertising

NackaSkoglund89 : RT @capuanogio: Altra bufera su #DAZN: al posto dell’amichevole #JuveAlessandria va in onda una puntata di #Forum. L’OTT si difende spiegan… - napolista : Forum al posto dell’amichevole della Juve, #Dazn: «Errore di El Towers, che distribuisce il segnale» Il Corriere d… - franser_real : RT @capuanogio: Altra bufera su #DAZN: al posto dell’amichevole #JuveAlessandria va in onda una puntata di #Forum. L’OTT si difende spiegan… - Antonio_Tatti_ : RT @mirkonicolino: Forum al posto dell'amichevole #JuveAlessandria, #DAZN si difende: '#Canale5 invece del nostro segnale per un errore di… - mirkonicolino : Forum al posto dell'amichevole #JuveAlessandria, #DAZN si difende: '#Canale5 invece del nostro segnale per un errore di El Towers' -