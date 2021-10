Enrico Brignano | «Pensavo alla proposta di matrimonio all’Arena da due anni»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 ottobre 2021) Chi lo conosce bene, sa quanto Enrico Brignano sia geloso della sua privacy, ed è per questo che un gesto così scenografico come una proposta di matrimonio all’Arena di Verona era tutto fuorché prevedibile. È successo lo scorso 15 settembre durante la messa in scena di Un’ora sola ti vorrei, lo spettacolo teatrale che Enrico ha tenuto a battesimo nel segno della ripartenza del settore e che ha scelto di supportare con un’operazione monstre: 36 doppie, un record che il teatro italiano non aveva mai affrontato e che la presenza di un pubblico distanziato e mascherato non rende certo facile.