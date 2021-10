Elezioni, vince l’astensionismo: ora basta votare col naso tappato (Di sabato 9 ottobre 2021) di Giulio Ricordate? Dicevamo: certo che vado a votare, ma con il naso tappato. Tempo fa, dietro le indicazioni dei partiti, ci facevano votare chiunque (ma succede ancora oggi), e noi come mandrie al pascolo ci recavamo alle urne a fare il nostro umile dovere. Si dice che l’astensionismo dipenda dal fatto che la politica si sia allontanata dai bisogni dei cittadini e tutte le disamine odierne di vari specialisti, addetti al settore e dei politici tutti vanno in questa direzione. La mia personale percezione è che sia vero esattamente il contrario: quel 50% dell’elettorato che non va a votare non vuole più dare a nessuno l’opportunità di gestire in modo ingannevole la propria esistenza. Si potrebbe obiettare che se A è uguale a B, B è uguale ad A e quindi non cambia nulla. Invece no, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) di Giulio Ricordate? Dicevamo: certo che vado a, ma con il. Tempo fa, dietro le indicazioni dei partiti, ci facevanochiunque (ma succede ancora oggi), e noi come mandrie al pascolo ci recavamo alle urne a fare il nostro umile dovere. Si dice chedipenda dal fatto che la politica si sia allontanata dai bisogni dei cittadini e tutte le disamine odierne di vari specialisti, addetti al settore e dei politici tutti vanno in questa direzione. La mia personale percezione è che sia vero esattamente il contrario: quel 50% dell’elettorato che non va anon vuole più dare a nessuno l’opportunità di gestire in modo ingannevole la propria esistenza. Si potrebbe obiettare che se A è uguale a B, B è uguale ad A e quindi non cambia nulla. Invece no, ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ricordo quando lo scorso anno il #centrodestra conquistò la tredicesima regione su 20 ma tutti dissero ‘sono solo e… - AlessiaMorani : Il @pdnetwork unito vince! Siamo il partito che più di tutti ha creduto nella ripartenza del paese basata sulla sic… - ilfattoblog : Elezioni, vince l’astensionismo: ora basta votare col naso tappato - ANTEO17 : RT @erretti42: @sibilla75 @massimodigiamb1 @virginiaraggi No, ma non vincere le elezioni non è sempre sinonimo di cattivo Governo. Altrimen… - erretti42 : @sibilla75 @massimodigiamb1 @virginiaraggi No, ma non vincere le elezioni non è sempre sinonimo di cattivo Governo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni vince "Mi darà 10mila euro". Renzi vince il round con Travaglio La fase post primo turno delle elezioni amministrative ha chiamato in causa Marco Travaglio per almeno due circostanze: la sonora sconfitta che è stata inflitta dalle urne a Giuseppe Conte, che come leader politico nazionale sembra ...

Retromarcia totale, Calenda si rimangia Gualtieri Qual è la differenza? Che se tu appoggi Gualtieri, ti allei con Gualtieri; se vince, partecipi alla maggioranza, prendi degli assessori, ma tutto questo non accadrà'. E aggiunge: 'Se Gualtieri ...

Elezioni 2021, risultati definitivi: centrosinistra vince a Milano, Napoli, Bologna Il Fatto Quotidiano "Mi darà 10mila euro". Renzi vince il round con Travaglio Nella sua Enews, Matteo Renzi comunica che " il Fatto Quotidiano ha dovuto pagare altri 10.000€ per aver perso l’appello nei confronti di mio padre". Stagione amara per i giustizialisti ...

Elezioni 2021 Vico Equense. Il rischio “anatra zoppa” Il risultato del primo turno per le elezioni amministrative a Vico Equense determina una situazione complessa. Potrebbe, infatti, venirsi a creare il contesto cosiddetto dell’anatra zoppa, che si veri ...

La fase post primo turno delleamministrative ha chiamato in causa Marco Travaglio per almeno due circostanze: la sonora sconfitta che è stata inflitta dalle urne a Giuseppe Conte, che come leader politico nazionale sembra ...Qual è la differenza? Che se tu appoggi Gualtieri, ti allei con Gualtieri; se, partecipi alla maggioranza, prendi degli assessori, ma tutto questo non accadrà'. E aggiunge: 'Se Gualtieri ...Nella sua Enews, Matteo Renzi comunica che " il Fatto Quotidiano ha dovuto pagare altri 10.000€ per aver perso l’appello nei confronti di mio padre". Stagione amara per i giustizialisti ...Il risultato del primo turno per le elezioni amministrative a Vico Equense determina una situazione complessa. Potrebbe, infatti, venirsi a creare il contesto cosiddetto dell’anatra zoppa, che si veri ...