Elezioni Roma, bufera su Michetti per degli articoli sulla Shoah: "Intollerabili, patrimonio dell'antisemitismo che insanguinò l'Europa" (Di sabato 9 ottobre 2021) Accuse di antisemitismo scuotono le amministrative Romane in vista del ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri per la corsa al Campidoglio. Dopo la bomba sul voto milanese dell'inchiesta Lobby Nera pubblicata da Fanpage, che ha investito Fratelli d'Italia e la Lega, adesso è il candidato sostenuto dal centrodestra nella capitale a diventare oggetto delle polemiche per un articolo pubblicato su Radio Radio, della quale è da tempo opinionista: nel suo intervento, l'aspirante primo cittadino ha infatti sostenuto che la Shoah viene commemorata più di altri massacri della storia, come le Foibe, perché gli ebrei "controllano banche e una lobby capace di decidere i destini del pianeta". Parole "Intollerabili" secondo il candidato escluso dal testa a testa, Carlo Calenda, che ha già annunciato nei giorni scorsi il ...

