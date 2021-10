Elezioni Repubblica Ceca | in testa il premier uscente ma non ha la maggioranza

Advertising

borghi_claudio : @pepebigne @fpizzorni1 Grazie, molto gentile. Non credo ci sia bisogno di un altro partito, solo a Roma ce n'erano… - repubblica : Elezioni, violenza neofascista a Nardò: botte e insulti omofobici ai candidati 5 Stelle e Pd - borghi_claudio : @Carlo96446381 Lega a 11% a Milano è stesso risultato del 2016 e due consiglieri in più. Ne avevamo 4 passiamo a 6… - ninoBertolino : RT @fdragoni: I polacchi decidono cosa fare in casa loro…giustamente. Eleggendo con libere elezioni il parlamento ed il Presidente della Re… - LeonardoCaciopp : Elezioni in Repubblica Ceca: I comunisti e i socialdemocratici probabilmente fuori dal parlamento. Nel 2013, insi… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Repubblica

Si profila una vittoria per il premier uscente Andrej Babis, allepolitiche di venerdi e sabato nellaCeca. Quando lo spoglio dei voti aveva raggiunto il 75 per cento delle sezioni, il partito del miliardario conservatore era in testa col 28,9 ...I primi risultati dellelegislative nellaCeca danno in testa il movimento centrista Ano del premier populista Andrej Babis con il 31%, seguito dai conservatori di Spolu (Insieme) con il 23,44% dei voti. ...Il partito del premier uscente è in vantaggio, ma non ha la maggioranza e dovrà trovare degli alleati. I comunisti per la prima volta non superano la soglia di sbarramento e sono fuori dal Parlamento ...Il suo partito populista ha ottenuto il 28,4% dei voti, ma non ha un partner con cui allearsi per formare un governo se non gli estremisti di Libertà e democrazia diretta (Spd) arrivati al quarto post ...