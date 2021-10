Elezioni organi collegiali | ecco le scadenze da ricordare

Advertising

p_durantescuola : RT @p_durantescuola: M.I. – Nota prot. n. 24032 del 06/10/2021 – Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. h… - fisco24_info : Scuola: Giannelli (presidi), 'elezioni Consiglio Istituto? 'Voto in presenza solo con Green pass': Entro il 31 otto… - Uilscuolamonza : Elezioni organi collegiali - retesemi : Ancora qualche minuto per l'Assemblea Straordinaria della #RSR #2021 . Elezioni Organi e approvazione nuovo statuto… - p_durantescuola : M.I. – Nota prot. n. 24032 del 06/10/2021 – Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni organi

Orizzonte Scuola

... anche in vista del secondo turno delle, su una materia sensibile quale quella delle tasse. anche perché tale agenda si svolge sotto l'occhiuto controllo degliUe, "questo governo non ...Ledeglicollegiali sono attività scolastiche, non didattiche dunque rientrano nella previsione del decreto 111 di agosto ', commenta all'Adnkronos il presidente Antonello Giannelli . ...Entro il 31 ottobre dovranno in tutte le scuole essere rinnovati i Consigli d'Istituto, in cui è sempre prevista la rappresentanza di docenti, studenti, genitori e personale non docente. Su questo tem ...Entro il 31 ottobre dovranno in tutte le scuole essere rinnovati i Consigli d’Istituto, organi di rappresentanza indispensabili a garantire il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, in ...