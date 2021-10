Elezioni, Mirabelli (ex Consulta): “impresentabili? Solo quelli che la legge prevede” (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “La presentabilità o impresentabilità da un punto di vista giuridico è quella che la legge prevede perché tutti i cittadini hanno diritto all’ elettorato attivo e passivo, salvo che non ci siano norme legislative che lo escludono e che sono sottoponibili anche ad una valutazione di legittimità costituzionale. La qualificazione inappropriata di impresentabili, come giudizio morale o di inopportunità, è altra cosa. Può essere singolare che avvenga nel corso di una competizione elettorale”. Ne parla con l’Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli che precisa: “Non può esserci sottrazione dell’elettorato sulla base di una inopportunità o di una valutazione che va al di là e al di fuori di una previsione legislativa, perché andrebbe a incidere ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “La presentabilità otà da un punto di vista giuridico è quella che laperché tutti i cittadini hanno diritto all’ elettorato attivo e passivo, salvo che non ci siano norme legislative che lo escludono e che sono sottoponibili anche ad una valutazione di legittimità costituzionale. La qualificazione inappropriata di, come giudizio morale o di inopportunità, è altra cosa. Può essere singolare che avvenga nel corso di una competizione elettorale”. Ne parla con l’Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale Cesareche precisa: “Non può esserci sottrazione dell’elettorato sulla base di una inopportunità o di una valutazione che va al di là e al di fuori di una previsione legislativa, perché andrebbe a incidere ...

