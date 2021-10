Elezioni: dopo Conte anche Renzi freddo su Ulivo, ma Letta tira dritto ‘uniti si vince’/Adnkronos (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Non montarsi la testa e umiltà. E poi unità e allargare la coalizione. Enrico Letta, lo va ripetendo da giorni ai dirigenti del Pd, e oggi lo ha ribadito in una lettera ai militanti dem pubblicata su Fb. “Abbiamo dimostrato che le destre si possono battere: si vince se si allarga la coalizione e si portano avanti proposte concrete, offrendo ai cittadini soluzioni e candidati credibili”, rimarca il segretario del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. () – Non montarsi la testa e umiltà. E poi unità e allargare la coalizione. Enrico, lo va ripetendo da giorni ai dirigenti del Pd, e oggi lo ha ribadito in una lettera ai militanti dem pubblicata su Fb. “Abbiamo dimostrato che le destre si possono battere: si vince se si allarga la coalizione e si portano avanti proposte concrete, offrendo ai cittadini soluzioni e candidati credibili”, rimarca il segretario del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

