Elezioni comunali, una domanda alla politica liquida e a certi suoi personaggi (Di sabato 9 ottobre 2021) di Andrea Taffi Nella politica italiana ci si chiede sempre perché certi personaggi, invece di starsene buoni e tranquilli dentro i partiti importanti dove sono riusciti a collocarsi ottenendo poltrone di rilievo, all'improvviso inizino a muoversi e a scalpitare scomposti, fino a rompere col loro partito (senza però lasciare il posto acquisito, ma si sa: con la coerenza non si mangia) e fondarne uno proprio, modello 1-2%. Ci si chiede sempre come mai questi personaggi decidano poi di candidarsi a sindaco di una città importante, pur sapendo di non avere alcuna possibilità di essere eletti, ma approfittandone per fare campagna elettorale contro tutti gli avversari; all'insegna del nuovo, del pratico, dell'uomo pragmatico prestato alla politica – ma da questa mai restituito ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali Alcamo, redatto il " Manifesto dei Giovani " ... in occasione delle elezioni comunali che si terranno giorno 10 e 11 ottobre. Le proposte sono divise in 5 macro categorie: Cittadella dei Giovani , Ambiente , Trasporto pubblico e Servizi , Giovani ...

Pachino. Contratti full time per 14 dipendenti del Comune: sentenza del Tribunale del Lavoro ... con la nuova amministrazione che si insedierà a seguito delle imminenti elezioni, il necessario ... secondo Passanisi, un monito anche per le altre amministrazioni comunali della provincia. "Il ...

Elezioni Comunali, sei capoluoghi al centrosinistra e tre al centrodestra Sky Tg24 Il consiglio comunale di Cosenza si tinge di rosa, ma non troppo FOTO Erano tante in lista, non saranno molte in consiglio comunale le signore. Le uscenti sono già 9. Merito anche e soprattutto della legge che impone la presenza ...

Elezioni comunali 2021: i fac simile in Pdf delle schede Il 3 e 4 ottobre da Milano a Napoli voto in oltre mille comuni italiani. Ecco le schede elettorali delle principali città. Sei di queste città sono anche capoluogo di regione : città importantissime i ...

