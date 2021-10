Elezioni, Capozza (Udc-Fi): “Impresentabile? Lo sono per Morra in quanto ex ala destra M5s” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Il giudizio politico-morale espresso nei miei confronti da Morra con l’infamante etichetta di ‘Impresentabile’ è stato attribuito a me in quanto ex attivista dell’ala destra del Movimento 5 Stelle. Resta il dubbio che questo brutale attacco sia stato riservato a chi dal M5s dopo il tradimento di quasi tutti i valori fondanti dei grillini, si sia poi riconosciuto e candidato nel centro destra. Come avvenuto anche a Marcello De Vito”. Ne parla con l’Adnkronos la candidata per l’Udc al consiglio comunale di Roma, Maria Capozza che commentando l’intervento della Commissione parlamentare antimafia a poche ore dal silenzio elettorale riferisce: “Il mio nome e la mia dignità sono state danneggiate, senza che nessuna parola sia stata detta sul fatto che ho ostacolato, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) “Il giudizio politico-morale espresso nei miei confronti dacon l’infamante etichetta di ‘’ è stato attribuito a me inex attivista dell’aladel Movimento 5 Stelle. Resta il dubbio che questo brutale attacco sia stato riservato a chi dal M5s dopo il tradimento di quasi tutti i valori fondanti dei grillini, si sia poi riconosciuto e candidato nel centro. Come avvenuto anche a Marcello De Vito”. Ne parla con l’Adnkronos la candidata per l’Udc al consiglio comunale di Roma, Mariache commentando l’intervento della Commissione parlamentare antimafia a poche ore dal silenzio elettorale riferisce: “Il mio nome e la mia dignitàstate danneggiate, senza che nessuna parola sia stata detta sul fatto che ho ostacolato, ...

