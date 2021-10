Eleonora Giorgi: età, figli, ex marito, fidanzato, patrimonio, film, foto ieri e oggi, Instagram (Di sabato 9 ottobre 2021) Eleonora Giorgi è una storica attrice del cinema italiano, nota per i film a cui ha prestato il volto come anche per i suoi amori tra cui quello con il collega Massimo Ciavarro. Sono moltissime le curiosità da scoprire sulla sua vita privata e sulla lunga carriera pluridecennale, che in passato l’ha portata a vincere... Leggi su donnapop (Di sabato 9 ottobre 2021)è una storica attrice del cinema italiano, nota per ia cui ha prestato il volto come anche per i suoi amori tra cui quello con il collega Massimo Ciavarro. Sono moltissime le curiosità da scoprire sulla sua vita privata e sulla lunga carriera pluridecennale, che in passato l’ha portata a vincere...

Advertising

emanueliiita : RT @LSantillo_96: Se c'era ancora Live, BDU faceva fare il test di gravidanza a Vera nell'ascensore+Vera vs le sfere per l'annuncio su IG+t… - cognomevic : Pensavo al fatto che Eleonora Giorgi da giovane era una ragazza bellissima - ilmio3go : RT @LSantillo_96: Se c'era ancora Live, BDU faceva fare il test di gravidanza a Vera nell'ascensore+Vera vs le sfere per l'annuncio su IG+t… - robertopontillo : RT @bubinoblog: Domenica sera a #ScherziaParte in studio: Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, Red Canzian, Antonella Elia e Memo… - lattuga99 : RT @bubinoblog: Domenica sera a #ScherziaParte in studio: Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, Red Canzian, Antonella Elia e Memo… -