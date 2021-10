Economica e politica Cos’ha spinto Mbs a comprare il Newcastle

Leggi su formiche

(Di sabato 9 ottobre 2021) L’acquisizione da parte del Public Investment Fund, il fondo d’investimento sovrano del regno saudita, che fa capo direttamente al principe Mohammad bin Salman, della squadra di calcio delUnited per 300 milioni di sterline “è un interessante esempio dello scontro in atto tra democrazia e autocrazia sui sistemi di governance”, ha scritto Thomas Wright della Brookings Institution su Twitter. “Non soltanto” Mbs “sta facendo dello sportswashing della sua reputazione” ma “dimostrerà anche che sta giocando un ruolo costruttivo nella rivitalizzazione del Nord dell’Inghilterra, uno dei cosiddetti left behind places. Sarà più difficile per i politici britannici criticarlo”. Dinamiche che ricordano per certi versi quella cooperazione che il governo cinese definisce win-win ma che spesso riserva sorprese agli altri Paesi. Basti pensare che Keir Starmer, leader del ...