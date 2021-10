È la regina del nail art: ricordate Mikeligna? Oggi la sua vita è fortemente cambiata (Di sabato 9 ottobre 2021) ricordate Mikeligna, conduttrice di un programma televisivo concentrato sulla nail art? Ad Oggi la sua vita è fortemente cambiata: come la ritroviamo! Tra i tantissimi programmi che, in tutti questi anni, Real Time ha offerto al suo affezionatissimo pubblico, non possiamo fare a meno di ricordarci di questo: nail Lab. Andato in onda per la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 9 ottobre 2021), conduttrice di un programma televisivo concentrato sullaart? Adla sua: come la ritroviamo! Tra i tantissimi programmi che, in tutti questi anni, Real Time ha offerto al suo affezionatissimo pubblico, non possiamo fare a meno di ricordarci di questo:Lab. Andato in onda per la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

UffiziGalleries : #PittiPatterns Geometrie, decori, personaggi e stili del vivere dalla residenza granducale! ?? Patterns, decor, figu… - UNICEF_Italia : I @BTS_twt - la band regina del K-pop - hanno un messaggio importante per i loro fan e per tutti gli adolescenti: L… - UffiziGalleries : #Buongiorno from Pitti Palace! #PittiPatterns Geometrie, decori, personaggi e stili del vivere dalla residenza gran… - sunyokabe : @alicerousseI perché dei la regina del mondo - Pepppe862 : RT @Rosa_dEss: Stasera il romantico bacio della #Luna con #Venere, la regina del cielo di ottobre. #buonanotte???? -