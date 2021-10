Duskull su Pokémon Go: ecco cosa c’è da sapere sull’evento odierno (Di sabato 9 ottobre 2021) Halloween si avvicina sempre più e la Niantic, battendo il ferro finché è caldo, si avvale di un evento a tema che si svilupperà nella giornata odierna. Iniziata alle ore 11:00 (terminerà oggi pomeriggio intorno alle 17:00), questa giornata sarà dedicata quasi interamente all’avvento di Duskull su Pokémon Go. Ma chi è questo simpatico pocket monster di tipo Spettro? Viene definito dal Pokédex come “Pokémon Requiem” ed è stato introdotto nella terza generazione. Secondo le leggende narrate nell’universo creato da Nintendo, questo inquietante fantasma notte entra in casa dei bambini disobbedienti per portarseli via con sé. ecco tutti i dettagli di questo evento dedicato a questo Pokémon con l’abilità levitazione. Evento Duskull su Pokémon Go: i dettagli Come ogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Halloween si avvicina sempre più e la Niantic, battendo il ferro finché è caldo, si avvale di un evento a tema che si svilupperà nella giornata odierna. Iniziata alle ore 11:00 (terminerà oggi pomeriggio intorno alle 17:00), questa giornata sarà dedicata quasi interamente all’avvento disuGo. Ma chi è questo simpatico pocket monster di tipo Spettro? Viene definito dal Pokédex come “Requiem” ed è stato introdotto nella terza generazione. Secondo le leggende narrate nell’universo creato da Nintendo, questo inquietante fantasma notte entra in casa dei bambini disobbedienti per portarseli via con sé.tutti i dettagli di questo evento dedicato a questocon l’abilità levitazione. EventosuGo: i dettagli Come ogni ...

botpokemongofr1 : RT @PokemonGOit: Quel momento in cui il #PokemonGOCommunityDay con Duskull ha inizio... ???? Oggi con quale #PokemonGOFriend catturerete Poké… - PokemonGOit : Quel momento in cui il #PokemonGOCommunityDay con Duskull ha inizio... ???? Oggi con quale #PokemonGOFriend catturere… - GamingToday4 : Pokémon Go: Community Day di Duskull, tutto quello che c’è da sapere | Speciale - badtasteit : #PokémonGo: Community Day di Duskull, tutto quello che c’è da sapere | Speciale -