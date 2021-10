Dramma della solitudine | Alessandro muore ma nessuno se ne accorge La scoperta per puro caso

(Di sabato 9 ottobre 2021) Venezia, iltra le pareti di casa. La dolorosaè avvenuta a Mira, in provincia di Venezia, quando dall’appartemento sito al numero civico 8 di di Filippo Corridoni, l’odore era diventato insopportabile. Non si poteva immaginare che dietro quella porta di casa si trovava il cadavere di un uomo. Un corpo in uno stato avanzato di decomposizione, quello diAntonini, deceduto probabilmente da 15-20 giorni. Laè avvenuta dopo la sollecitazione mossa dai vicini di casa del 48enne, che lamentavano odori nauseanti provenire dall’abitazione. Un uomo solitario, così è stato definitoAntonini. Il 48enne non ha mai manifestato la propensione a creare relazioni con la collettività. Un carattere schivo,non ha mai avuto un lavoro ...

Advertising

robertosaviano : Per 'Leggermente fuori fuoco' (@7corriere) questa settimana una foto che testimonia il dramma della dispersione sco… - Sangio_Giulia_ : RT @sangiosbrando: se quei due condividessero anche cinque secondi del cinema della loro chat di whatsapp tipo una volta ogni tre giorni il… - lajoiedev1vre : RT @sangiosbrando: se quei due condividessero anche cinque secondi del cinema della loro chat di whatsapp tipo una volta ogni tre giorni il… - mklfbrz000 : RT @Poesiaitalia: “Il dramma della nostra epoca è che la stupidità si è messa a pensare.” Jean Cocteau - mannaggiaaa : RT @sangiosbrando: se quei due condividessero anche cinque secondi del cinema della loro chat di whatsapp tipo una volta ogni tre giorni il… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma della

La Nuova Venezia

Dopo giorni molto difficili, Zalewski ha approfittatopausa delle Nazionali per svagarsi un po' e uscire con degli amici. Gigio, dopo i fischi il colpo più clamoroso? Pallone d'oro, la lista ...- - > Shock in città Ils'è verificato nel pieno centrocittadina neretina. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per poter salvare la vita al malcapitato. Per motivi di ...Napoli. «In Italia si sta consumando un vero e proprio dramma. In netto aumento del 30% solo nell'ultimo anno sono i casi di depressione che si sono registrati tra gli adolescenti». Questo il dato inq ...Santo Stefano Magra – Cinque anni e quattro mesi di reclusione per avere violentato la ex compagna una notte intera. È un verdetto pesantissimo quello emesso ieri dal giudice per l’udienza preliminare ...