Dovrà restituire 200 mila euro una donna che si è finta cieca per 20 anni

(Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - A Catanzaro Lido, una 74enne si fingevada quasi venti, ricevendo per la falsa infermità un'indennità mensile di circa 1000da parte dell'Inps. Al termine di complesse indagini, i Carabinieri di Catanzaro hanno notificato un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 200, emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dellaaccusata di truffa. Le indagini dei Carabinieri hanno avuto inizio diversi mesi fa quando, a seguito di una lite di vicinato, i militari si sono resi conto che, dalla descrizione dei fatti, laaveva compiuto, con estrema disinvoltura, azioni di vita ordinaria incompatibili con il suo status di non vedente. Peraltro, da una verifica di ...