Dove mangiare in Italia | tre dritte per il fine settimana

(Di sabato 9 ottobre 2021) LIMU Ha aperto a Bagheria, in provincia di Palermo, Limu, il nuovo ristorante dello chef Nino Ferreri nelle sale di Torre Ferrante.qui è un’esperienza gourmet quanto basta, tra arredi minimal, boiserie grigia e ambiente piuttosto chic, adatto a chi cerca un indirizzo per una sera speciale. Ad accogliere i clienti c’è Maria Grazia, moglie di Nino che consiglia piatti come reginette al ragù di moscardino e spuma di ricotta, sgombro in crosta di sale nero o zucca in agrodolce.: Via Ciro Scianna 177 – Bagheria (Palermo) TELEFONO: 091.6496288 PREZZO MEDIO: 60 EURO SITO WEB: www.limurestaurant.it LimuACQUAEFARINA La pizza napoletana è salita a Trento nel grande e luminoso locale del pizzaiolo Klaus Palumbo. Lui lo riconoscete da lontano per i tatuaggi ben visibili mentre impasta specialità come margherita sbagliata, gustapolpo o vesuviana. ...