“Doppia tegola” | Italia-Belgio | la notizia che cambierà la giornata di Chiellini

Leggi su serieanews

(Di sabato 9 ottobre 2021) Guai in arrivo in vista di, finale che deciderà il terzo ed il quarto posto di Nations League. Out Lukaku ed Hazard. Il commissario tecnico delRoberto Martinez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara in programma domani alle ore 15:00. Ecco quanto dichiarato nell’incontro con la stampa: “Hazard e Lukaku Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.