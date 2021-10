Dopo i cinghiali ecco l’istrice a passeggio per le vie di Roma: «Ma che cavolo è questo coso?» – Il video (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo i cinghiali tocca all’istrice. Stavolta a passeggiare per le vie di Roma è un animale mai avvistato prima. Visibilmente impaurito e spaesato, vagava lungo via Cipro, in direzione di piazzale Clodio (Prati). È stato catturato da una pattuglia della Polizia locale Dopo essersi intrufolato tra le auto, entrando persino in alcuni esercizi commerciali della zona. Il giornalista Luca Telese ha pubblicato su Twitter il video chiedendosi «Ma che cavolo è questo coso?». October 7, 2021 Leggi anche: Roma, il branco di cinghiali a spasso per le strade di Monte Mario – Il video Roma: Ama, davano cibo ai cinghiali. Provvedimenti disciplinari ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021)tocca al. Stavolta a passeggiare per le vie diè un animale mai avvistato prima. Visibilmente impaurito e spaesato, vagava lungo via Cipro, in direzione di piazzale Clodio (Prati). È stato catturato da una pattuglia della Polizia localeessersi intrufolato tra le auto, entrando persino in alcuni esercizi commerciali della zona. Il giornalista Luca Telese ha pubblicato su Twitter ilchiedendosi «Ma che?». October 7, 2021 Leggi anche:, il branco dia spasso per le strade di Monte Mario – Il: Ama, davano cibo ai. Provvedimenti disciplinari ...

