Domenica In | ecco le anticipazioni e gli ospiti del nuovo appuntamento

Leggi su 361magazine

(Di sabato 9 ottobre 2021) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,10 ottobre, andrà in onda la quarta puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Una puntata in versione ridotta in onda dalle ore 14 alle ore 14.45 su Rai1 per poi passare la linea alla partita Italia-Belgio, valida per il terzo posto della ‘Nations League’. Leggi anche –>jo squillo e la gaffe su gianmaria vai a lavorare il web non ci sta In studio uno speciale dedicato alla nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ con Milly Carlucci, Carolyn Smith e alcuni componenti della giuria, Guillermo Mariotto in studio mentre Selvaggia Lucarelli in collegamento. Presente anche la nuova opinionista dello show Alessandra Mussolini, i ballerini nonché maestri e tutti i 13 protagonisti della nuova edizione del celebre show in onda da sabato 16 ottobre su Rai1: Albano, Morgan, Arisa, Mietta, ...