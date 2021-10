Discoteche, cinema e stadio: arriva il nuovo decreto. Cosa cambia da lunedì (Di sabato 9 ottobre 2021) Una graduale riapertura delle Discoteche in zona bianca è possibile. È il parere del Comitato tecnico scientifico che nella seduta di martedì ha analizzato la richiesta sulle attività che hanno luogo in sale da ballo, Discoteche e locali similari. Da lunedì 11 ottobre, le Discoteche possono riaprire con capienza massima del 75% all’aperto e del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Una graduale riapertura dellein zona bianca è possibile. È il parere del Comitato tecnico scientifico che nella seduta di martedì ha analizzato la richiesta sulle attività che hanno luogo in sale da ballo,e locali similari. Da11 ottobre, lepossono riaprire con capienza massima del 75% all’aperto e del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

GiuseppeConteIT : Siamo nelle condizioni di ripartire. La filiera di cultura, spettacolo e degli eventi deve riprendere a pieno regim… - Ettore_Rosato : Cinema, teatri e luoghi di cultura al 100% di capienza, discoteche al 50, stadi al 75. Il governo allenta la strett… - team_world : Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teat… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Stadi, discoteche e musei. Ecco cosa prevede il decreto #capienze. Sarà in vigore dall’11 ottobre e supera anche i limi… - parlamentonews : VIA LIBERA A CINEMA E TEATRI, DISCOTECHE AL 50%, STADI AL 75% -