DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: tolta la bandiera rossa, Verstappen prende la vetta (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 L’olandese riparte con il record nel T1, poi perde la sua vettura e fa un testa-coda innocuo, Bottas secondo a 651 millesimi, terzo Vettel a 815 11.33 Verstappen sale in vetta in 1:32.464 con 1.172 su Hamilton, terzo Giovinazzi a 1.648 e quarto Raikkonen 11.32 Hamilton volta nel T1 in 34.492 con 1.1 su Sainz, quindi 33.470 nel T2, chiude in 1:33.636 con 645 millesimi su Vettel e 740 su Bottas 11.31 Subito in azione Hamilton, Bottas, le Red Bull e le Alpine che non hanno ancora tempi 11.30 Siamo giunti a metà sessione, la pista è ancora bagnata e in questi ultimi 30 minuti si girerà con le intermedie, ma se la pioggia non cadrà più, le qualifiche potrebbero essere sull’asciutto… 11.29 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 Carlos SAINZ Ferrari1:36.299 2 2 Daniel RICCIARDO ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.34 L’olandese riparte con il record nel T1, poi perde la sua vettura e fa un testa-coda innocuo, Bottas secondo a 651 millesimi, terzo Vettel a 815 11.33sale inin 1:32.464 con 1.172 su Hamilton, terzo Giovinazzi a 1.648 e quarto Raikkonen 11.32 Hamilton volta nel T1 in 34.492 con 1.1 su Sainz, quindi 33.470 nel T2, chiude in 1:33.636 con 645 millesimi su Vettel e 740 su Bottas 11.31 Subito in azione Hamilton, Bottas, le Red Bull e le Alpine che non hanno ancora tempi 11.30 Siamo giunti a metà sessione, la pista è ancora bagnata e in questi ultimi 30 minuti si girerà con le intermedie, ma se la pioggia non cadrà più, le qualifiche potrebbero essere sull’asciutto… 11.29 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 Carlos SAINZ Ferrari1:36.299 2 2 Daniel RICCIARDO ...

