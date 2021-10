Di Maio: “In Africa anche la Cooperazione italiana lavora per lo sviluppo sostenibile e per rispondere alle principali crisi umanitarie” (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA – “In Africa anche la Cooperazione italiana lavora per lo sviluppo sostenibile e per rispondere alle principali crisi umanitarie. Nei prossimi anni puntiamo ad aumentare le risorse dedicate a questi obiettivi, intanto entro quest’anno doneremo 45 milioni di dosi di vaccini. Sugli scambi economici, poi, le imprese italiane svolgono un ruolo di primo piano in Africa. Negli ultimi anni, il nostro Paese è stato sempre ai primi posti per volume di investimenti diretti esteri, superando i 27 miliardi di euro nel 2020. E il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale continuerà a incentivare gli investimenti “verdi” delle aziende ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA – “Inlaper loe per. Nei prossimi anni puntiamo ad aumentare le risorse dedicate a questi obiettivi, intanto entro quest’anno doneremo 45 milioni di dosi di vaccini. Sugli scambi economici, poi, le imprese italiane svolgono un ruolo di primo piano in. Negli ultimi anni, il nostro Paese è stato sempre ai primi posti per volume di investimenti diretti esteri, superando i 27 miliardi di euro nel 2020. E il Ministero degli Affari Esteri e dellaInternazionale continuerà a incentivare gli investimenti “verdi” delle aziende ...

