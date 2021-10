Devilman | un nuovo doppiaggio per l’oav del 1987

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sono passati 30 anni e per festeggiare questo traguardo,di- Il capitolo della nascita, ha finalmente ottenuto una grazie al lavoro della Yamato video, storica azienda milanese di produzione e distribuzione di audiovisivi.: Akira Fudo & Amon Photo credits: The Movie DatabaseIn: Parte 1- Il Capitolo della Nascita, L’anteprima del cast vede Massimo Triggiani come la voce del protagonista Akira Fudo; Maurizio Merluzzo come voce di Ryo Asuka; Mario Cordova come voce del Professor Fudo; mentre la voce della Dottoressa Fudo sarà quella di Alessandra Korompay. In questo Oav del, ritroveremo le musiche di Kenji Kawai e il character design di Kazuo Kamatsubara. Noi appassionati di Manga e Anime, dobbiamo ...

Per il trentesimo anniversario, l'Oav del 1987, Devilman: Parte 1- Il Capitolo della Nascita vede un nuovo doppiaggio ...Devilman - La Nascita annunciato da Yamato VideoDevilman - Il Capitolo della Nascita è il nuovo annuncio per i 30 anni di Yamato Video.