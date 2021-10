Deschamps: “Difesa a tre? Ho la mia filosofia. Pogba avrà maggiori responsabilità” (Di sabato 9 ottobre 2021) Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della finale di Nations League di domani contro la Spagna. Di seguito le sue parole. Sulle condizioni della squadra dopo la positività al Covid di Rabiot “Posso solo dire che questa mattina abbiamo fatto altri test, alle 8.00. Sono misure che devono essere adottate, la squadra sentirà la sua mancanza. Abbiamo fatto tutti i test e siamo tutti negativi. Abbiamo 21 giocatori a disposizione, sono tutti pronti”. Sulla partita “Loro giocheranno con una Difesa a quattro, di solito giocano col 4-3-3. Tutto è possibile, ci sono tante opzioni a disposizione. Noi con la Difesa a tre? Io ho le mie idee e la mia filosofia di gioco, in attacco abbiamo tre giocatori pericolosi. Contro il Belgio abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Didier, commissario tecnico della Francia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della finale di Nations League di domani contro la Spagna. Di seguito le sue parole. Sulle condizioni della squadra dopo la positività al Covid di Rabiot “Posso solo dire che questa mattina abbiamo fatto altri test, alle 8.00. Sono misure che devono essere adottate, la squadra sentirà la sua mancanza. Abbiamo fatto tutti i test e siamo tutti negativi. Abbiamo 21 giocatori a disposizione, sono tutti pronti”. Sulla partita “Loro giocheranno con unaa quattro, di solito giocano col 4-3-3. Tutto è possibile, ci sono tante opzioni a disposizione. Noi con la? Io ho le mie idee e la miadi gioco, in attacco abbiamogiocatori pericolosi. Contro il Belgio abbiamo ...

