Delia Duran, chi è la moglie di Alex Belli: età, data di nascita, altezza, prima, Instagram, foto (Di sabato 9 ottobre 2021) Sta per tornare su Canale 5 il Grande Fratello Vip, una nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, questa volta affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che da anni appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra i concorrenti anche Alex Belli, felicemente sposato con la modella Delia Duran. Delia Duran: chi è, età, carriera Nusat Del Valle Duran Perez, in arte Delia Duran, è nata a Merida, in Venenzuela, il 17 aprile del 1988. Lavora come modella, indossatrice e da qualche anno anche come attrice. Ha preso parte, fin da adolescente, ad alcune telenovelas nel suo paese d'origine. Come attrice ha lavorato nelle fiction targate Mediaset, L'onore e il rispetto – ultimo capitolo e in ...

