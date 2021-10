De Zerbi | «Il calcio procura grandi vantaggi economici | ma il prezzo che si paga è elevatissimo»

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista a Roberto De, ex tecnico del Sassuolo, oggi alla guida dello Shakhtar. «Sono fuori di casa da quando avevo quindici anni e a 42 non sono ancora rientrato. Ne porto i segni. Ho dato e continuo a dare tutto me stesso ale mi sono perso il resto. Ilche pochi altri lavori possono offrire, e gratificazioni, notorietà, opportunità. Tutto si, però, e il. La famiglia ne risente, e trascuri gli amici, hai preso strade diverse, di costante assenza, sei uscito dalla tua comunità. L’ho accettato prima ancora di volerlo. Per passione, la passione è il motore. Per questo mi sta sui coglioni chi il pallone lo sfrutta». Spiega a chi ...

napolista : #DeZerbi: «Il calcio procura grandi vantaggi economici, ma il prezzo che si paga è elevatissimo» Al CorSport: «Son… - _Sport_Calcio_ : RT @AmiciUfficiale: Luigi è in sfida a causa di un provvedimento disciplinare e a lezione con il prof Rudy Zerbi ha anche modo di raccontar… - _Sport_Calcio_ : RT @AmiciUfficiale: LDA reagisce così alle parole del suo prof Rudy Zerbi #Amici21 - _Sport_Calcio_ : RT @AmiciUfficiale: Il prof Rudy Zerbi venuto a conoscenza del provvedimento disciplinare ha un messaggio importante per LDA #Amici21 https… - worth_niko_ : @giovaknd @lamelasulweb @_Xene__ normal Twitter: fa memini con le foto di rudy zerbi e tina cipollari Calcio Twitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi calcio

Maestro, cultore del bel, ma anche difensore deldel popolo che - secondo qualcuno - mostra incoerenza andando a prendete un ricco stipendio in Ucraina. La figura di Roberto Deè ormai diventata cult nel panorama calcistico: italiano e ...... però avere le idee digiuste. Non serve per forza il lancio perfetto, ma anche dove, quando e come dare la palla al compagno fa la differenza'. Il passaggio da Dea Dionisi: 'Come ...L'ex tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ora allo Shakhtar Donetsk, ha rilasciato una lunga intervista, nella quale parla dei suoi ex ragazzi del Sassuolo, nel giro della Nazionale di Roberto Manc ...Il tecnico dello Shakhtar ha rilasciato una lunga intervista al 'Corriere dello Sport' tra presente, passato al Sassuolo e idee per il futuro.