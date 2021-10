De-estinzione: il ritorno del mammut (Di sabato 9 ottobre 2021) Se ne parla da anni, ora una start-up californiana vuole farlo davvero: resuscitare l'antenato dell'elefante e far rivivere le praterie del Pleistocene. Il solito roboante annuncio? Sì e no. La tecnologia c'è. E potrebbe recuperare dall'oblio altre specie animali. O salvare quelle che rischiano di sparire. Dopo averli predati quando eravamo Homo erectus affamati e armati di lance di pietra, oggi, da Sapiens sapiens ben nutriti e tecnologicamente evoluti, ci siamo messi in testa di resuscitarli. Presi da nostalgia per quei giganti dall'immenso pelo e dalle imperiose zanne ricurve, non ci dispiacerebbe vederli ruminare di nuovo nelle praterie siberiane. E se i mammut non esistono più da circa 4-5.000 anni (si estinsero un po' per i cambiamenti climatici, un po' per i nostri inseguimenti), lo spettacolo pirotecnico della scienza promette di rimaterializzarli, con effetti ... Leggi su panorama (Di sabato 9 ottobre 2021) Se ne parla da anni, ora una start-up californiana vuole farlo davvero: resuscitare l'antenato dell'elefante e far rivivere le praterie del Pleistocene. Il solito roboante annuncio? Sì e no. La tecnologia c'è. E potrebbe recuperare dall'oblio altre specie animali. O salvare quelle che rischiano di sparire. Dopo averli predati quando eravamo Homo erectus affamati e armati di lance di pietra, oggi, da Sapiens sapiens ben nutriti e tecnologicamente evoluti, ci siamo messi in testa di resuscitarli. Presi da nostalgia per quei giganti dall'immenso pelo e dalle imperiose zanne ricurve, non ci dispiacerebbe vederli ruminare di nuovo nelle praterie siberiane. E se inon esistono più da circa 4-5.000 anni (si estinsero un po' per i cambiamenti climatici, un po' per i nostri inseguimenti), lo spettacolo pirotecnico della scienza promette di rimaterializzarli, con effetti ...

