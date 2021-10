Dazn, problemi tecnici durante Juventus-Alessandria: Forum di Canale 5 al posto della partita (Di sabato 9 ottobre 2021) Un inspiegabile disguido tecnico ha caratterizzato Juventus-Alessandria, amichevole organizzata dai due club per sopperire parzialmente alle mancanze rappresentate dalla sosta per le Nazionali. Dazn detiene i diritti dell’evento e ha permesso ai propri utenti di fruirne tramite i canali della piattaforma, sebbene qualcosa abbia disturbato evidentemente il segnale; non è chiaro se si tratti di un grave errore o semplicemente di un’interferenza, ma, poco prima del 10?, è stato chiaramente visibile Forum, trasmissione di punta di Canale 5. Essa ha sostituito integralmente la visione del match. Un problema certamente rilevante, soprattutto per coloro i quali stavano seguendo la contesa tra Juventus e Alessandria; catapultati in un’altra dimensione di ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Un inspiegabile disguido tecnico ha caratterizzato, amichevole organizzata dai due club per sopperire parzialmente alle mancanze rappresentate dalla sosta per le Nazionali.detiene i diritti dell’evento e ha permesso ai propri utenti di fruirne tramite i canalipiattaforma, sebbene qualcosa abbia disturbato evidentemente il segnale; non è chiaro se si tratti di un grave errore o semplicemente di un’interferenza, ma, poco prima del 10?, è stato chiaramente visibile, trasmissione di punta di5. Essa ha sostituito integralmente la visione del match. Un problema certamente rilevante, soprattutto per coloro i quali stavano seguendo la contesa tra; catapultati in un’altra dimensione di ...

Advertising

GiorgioGaudio : RT @cmdotcom: #Dazn, nuovi problemi: al posto di #JuveAlessandria va in onda...'#Forum'! 'Ti aspetti #Kulusevski, c'è #Bracconieri' https:… - MarcoYera : RT @CalcioFinanza: Problemi su Dazn: in onda Forum invece di Juventus-Alessandria - KhuxSugar : RT @cmdotcom: #Dazn, nuovi problemi: al posto di #JuveAlessandria va in onda...'#Forum'! 'Ti aspetti #Kulusevski, c'è #Bracconieri' https:… - ceferinout1 : RT @CalcioFinanza: Problemi su Dazn: in onda Forum invece di Juventus-Alessandria - sportface2016 : #Dazn, problemi tecnici durante #JuventusAlessandria: trasmesso #Forum di Canale 5 -