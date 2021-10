Dazn, problemi per Juve-Alessandria: in onda c’è Forum (Di sabato 9 ottobre 2021) Forum al posto di Juve-Alessandria, Barbara Palombelli al posto di Massimiliano Allegri. Un ‘incidente’ su Dazn e una sorpresa poco gradita per i tifosi della Juventus che stamattina hanno cercato di guardare dal primo minuto l’amichevole con l’Alessandria. Sulla piattaforma, che nelle prime giornate di campionato ha dovuto fare i conti con problemi di trasmissione e lamentele degli abbonati, per circa un quarto d’ora nessuna traccia della partita. Al posto di Juventus-Alessandria, gli abbonati di Dazn si sono potuti godere una abbondante porzione della puntata di Forum su canale 5. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021)al posto di, Barbara Palombelli al posto di Massimiliano Allegri. Un ‘incidente’ sue una sorpresa poco gradita per i tifosi dellantus che stamattina hanno cercato di guardare dal primo minuto l’amichevole con l’. Sulla piattaforma, che nelle prime giornate di campionato ha dovuto fare i conti condi trasmissione e lamentele degli abbonati, per circa un quarto d’ora nessuna traccia della partita. Al posto dintus-, gli abbonati disi sono potuti godere una abbnte porzione della puntata disu canale 5. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

