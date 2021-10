Dazn non si riprende: trasmessa una puntata di Forum al posto di Juventus-Alessandria (Di sabato 9 ottobre 2021) Potrebbe sembrare una di quelle notizie satiriche che spesso si trovano in rete, ma non è così. I disservizi su Dazn hanno infatti raggiunto un livello successivo. Sulla piattaforma in streaming sarebbe stata trasmessa l’amichevole tra Juventus e Alessandria, ma al posto della partita gli utenti si sono trovati davanti una puntata di Forum, celebre programma in onda su Canale 5. Il disguido è durato per oltre mezzora, con gli spettatori che hanno potuto guardare il calcio giocato soltanto dal 14? del primo tempo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) Potrebbe sembrare una di quelle notizie satiriche che spesso si trovano in rete, ma non è così. I disservizi suhanno infatti raggiunto un livello successivo. Sulla piattaforma in streaming sarebbe statal’amichevole tra, ma aldella partita gli utenti si sono trovati davanti unadi, celebre programma in onda su Canale 5. Il disguido è durato per oltre mezzora, con gli spettatori che hanno potuto guardare il calcio giocato soltanto dal 14? del primo tempo. L'articolo ilNapolista.

Advertising

DAZN_IT : Cos'avrebbe fatto De Ligt se non fosse diventato un calciatore? ?? La risposta del difensore è molto autoironica. ??… - ZZiliani : Come avevo scritto un mese fa, e come conferma alla luce dei nuovi numeri Lorenzo Vendemiale sul #Fatto di oggi, la… - Corriere : Dazn, il voucher per il rimborso non funziona: compare «errore 500» - Ruttosporc : Su DAZN al posto della partita della Juventus va in onda Forum. Non vediamo errori, si tratta sempre di soggetti di cronaca giudiziaria. - manico_91 : RT @VlnN94: Penso che DAZN sia il flop del secolo, non posso credere che questo circo possa continuare per 3 anni o più. Cioè io mi aspetta… -