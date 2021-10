(Di sabato 9 ottobre 2021) Come riportato da Il Mattino nella sua edizione odierna, la Digos ha individuato l'autore degli insulti razzisti proferiti verso Koulibaly al termine della partita contro la Fiorentina. Si tratta di un ragazzo di 30 anni, residente a Firenze. Koulibaly-Anguissa-Osimhen La procura della Repubblica di Firenze l'ha segnalato per aver commesso atti di discriminazione razziale. Ilha una durata di 5 anni. Il massimo per un incensurato. Inoltre anche la Fiorentina prenderà dei provvedimenti, avendo già comunicato che utilizzeranno il pugno duro, adottando la massima sanzione possibile.

Advertising

Spazio_Napoli : Daspo ridotto per il tifoso viola identificato ieri, il motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Daspo ridotto

SpazioNapoli

...Giulia sono risultate positive complessivamente 114.218 persone (il totale dei casi è stato... anziano in ospedale Il tifoso molesto dello Zoncolan colpito dal, per lui stop al ciclismo ...... allo stadio Maradona ,invece, fioccano multe e. chi conosce davvero bene l'argomenti, sono ...del web sono stati i primi ad avvisare che il dodicesimo uomo in più del Napoli è statoal ..Porto San Giorgio, daspo Willy per cinque protagonisti della movida... PORTO SAN GIORGIO - Il Questore di Fermo ha emesso cinque provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai luoghi ...