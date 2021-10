Daniela Marzulli | chi è la moglie di Martin Castrogiovanni | “Mi ha cambiato la vita”

(Di sabato 9 ottobre 2021)è una bellissima donna che è riuscita a catturare il cuore del grande rugbista. Di lei sappiamo che stanno insieme da tanto tempo e che e sono anche convolati a nozze proprio da poco. La donna che gli ha fatto completamente perdere la testa si chiama, ha 43 anni addetta alle vendite della casa di moda Fendi. E’ bionda,le ed energica, ha conosciuto l’ex rugbista lo scorso anno proprio durante una cena con amici in comune. Tra i due sarebbe scattato un vero e proprio colpo di fulmine e poi un anno dopo il primo incontro, sono convolati a nozze. E’ mamma di un bambino che è nato da una precedente relazione ed ha resoun uomo davvero molto felice, così come lui stesso ha ammesso nel corso ...

Advertising

CorriereUmbria : Martin Castrogiovanni, l'amore per gli animali e il matrimonio saltato con Giulia Candiago -

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Marzulli

Ad oggi è impegnato con, con la quale spesso posta foto sul suo profilo Instagram.è una bellissima donna che è riuscita a catturar e il cuore del grande rugbista Martin Castrogiovanni. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e della sua vita privata? Cosa fa nella vita?...E' una vera e propria stella del rugby il "gigante buono" Martin Castrogiovanni , ex rugbista di altissimo profilo internazionale, ...Daniela Marzulli è una bellissima donna che è riuscita a catturare il cuore del grande rugbista Martin Castrogiovanni. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e della sua vita priv ...