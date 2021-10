Dal 15 ottobre FVG garantire una media giornaliera di oltre 200 tamponi a farmacia (Di sabato 9 ottobre 2021) La Cgil: “In Fvg bisognerà garantire una media giornaliera di oltre 200 tamponi a farmacia: indispensabile un rafforzamento degli organici”. Sollecitate anche misure per rendere più fruibili i test per i lavoratoriCome riusciranno le farmacie a gestire una domanda di tamponi destinata a quintuplicarsi, a partire dal 15 ottobre, rispetto ai volumi attuali? E come sarà possibile, per i lavoratori, conciliare i tamponi con gli orari lavorativi? A porre questi interrogativi, in vista della scadenza ormai imminente del 15 ottobre, è la Cgil del Friuli Venezia Giulia, con la segretaria confederale Rossana Giacaz, la responsabile della Funzione pubblica Orietta Olivo in rappresentanza dei dipendenti delle farmacie comunali e ... Leggi su udine20 (Di sabato 9 ottobre 2021) La Cgil: “In Fvg bisogneràunadi200: indispensabile un rafforzamento degli organici”. Sollecitate anche misure per rendere più fruibili i test per i lavoratoriCome riusciranno le farmacie a gestire una domanda didestinata a quintuplicarsi, a partire dal 15, rispetto ai volumi attuali? E come sarà possibile, per i lavoratori, conciliare icon gli orari lavorativi? A porre questi interrogativi, in vista della scadenza ormai imminente del 15, è la Cgil del Friuli Venezia Giulia, con la segretaria confederale Rossana Giacaz, la responsabile della Funzione pubblica Orietta Olivo in rappresentanza dei dipendenti delle farmacie comunali e ...

