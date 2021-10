Da Brexit a Polexit, la nuova minaccia all’Unione Europea arriva da Varsavia (Di sabato 9 ottobre 2021) La Brexit ha aperto un varco che fino al 1° febbraio 2020 nessuno aveva mai attraversato: quello per uscire dall’Unione Europea. Nonostante il percorso del Regno Unito sia stato complesso e non privo di conseguenze, in molti Stati sono nati movimenti che puntano a spingere il proprio Paese fuori dai confini dell’Unione. Questa situazione rischia di replicarsi anche in Polonia, dove uno dei principali capisaldi dell’accordo che lega gli Stati dell’Ue è stato messo in dubbio. Il 7 ottobre la Corte Costituzionale ha stabilito che ogni legge imposta dall’Unione può essere applicata in Polonia solo se è conforme alla legge di questo Stato. Un passaggio non da poco, visto che uno dei punti che legano i Paesi di questa alleanza è proprio quello basato sul principio per cui le leggi europee valgono per tutti nello stesso ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Laha aperto un varco che fino al 1° febbraio 2020 nessuno aveva mai attraversato: quello per uscire d. Nonostante il percorso del Regno Unito sia stato complesso e non privo di conseguenze, in molti Stati sono nati movimenti che puntano a spingere il proprio Paese fuori dai confini dell’Unione. Questa situazione rischia di replicarsi anche in Polonia, dove uno dei principali capisaldi dell’accordo che lega gli Stati dell’Ue è stato messo in dubbio. Il 7 ottobre la Corte Costituzionale ha stabilito che ogni legge imposta dpuò essere applicata in Polonia solo se è conforme alla legge di questo Stato. Un passaggio non da poco, visto che uno dei punti che legano i Paesi di questa alleanza è proprio quello basato sul principio per cui le leggi europee valgono per tutti nello stesso ...

Mariang47614228 : RT @MMaXXprIIme: Dopo BrExit ci sarà PolExit. ItalExit quando? - CiaobyDany : Brexit era ed è un problema perché parliamo di un paese del G7 (G3?) fondatore dell'Unione e contributore netto. Po… - DavideBattin : RT @davcarretta: Dopo la Brexit e i suoi danni, da Marine Le Pen a Giorgia Meloni hanno paura di dire “exit”: troppi rischi elettorali, meg… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: Come con #Brexit anche con #Polexit il rischio non sta solo nel fatto in sé ma nel potere di trascinamento di una exit… - apavo75 : RT @davcarretta: Dopo la Brexit e i suoi danni, da Marine Le Pen a Giorgia Meloni hanno paura di dire “exit”: troppi rischi elettorali, meg… -