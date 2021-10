Da Alien a Metroid Dread | grande ritorno storica saga sci - fi

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il 2021 è senza dubbio l'anno del genere sci - fi non solo al cinema e nelle serie Tv ma anche nel fiorente settore dei videogiochi, come dimostra il nuovo capitolo dellafantascientifica targata ...

Dread, conclude un arco narrativo di 35 anni e approda sulla famiglia di console Nintendo Switch con lo stesso spirito e i temi sci - fi di sempre, ma anche con un'importante novità a livello ......rapporto speciale con, il film cult di Ridley Scott , che è stato un'enorme fonte di ispirazione sul fronte delle ambientazioni e delle atmosfere a detta dello stesso Game Director di, ...Milano, 9 ott. (askanews) - Il 2021 è senza dubbio l'anno del genere sci-fi non solo al cinema e nelle serie Tv ma anche nel fiorente settore ...Essendo appena uscito Metroid Dread, vediamo cosa rende Metroid, in un mercato ricco di metroidvania, be'... Metroid. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia dei metroidvania e il loro ...