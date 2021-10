Cure telefoniche da casa | ucciso dal Covid

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ferrara, il no vax di 68 anni si era affidato a un sito web. Gli era stato prescritto anche un vermifugo. Poi un mese in ospedale: troppo tardi di FEDERICO MALAVASI

Advertising

lulu24021963 : @devisdamuro @gustinicchi Vabbè, commento solo il titolo, non voglio nemmeno leggere tutto: essere contro il siero… -

Ultime Notizie dalla rete : Cure telefoniche

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ferrara, il no vax di 68 anni si era affidato a un sito web. Gli era stato prescritto anche un vermifugo. Poi un mese in ospedale: troppo tardi di FEDERICO MALAVASI... mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle; con immunodeficienze primitive o ... Infine, le lineeattivate per il servizio Info vaccini a partire da domani rispettano l'...Le organizzazioni sindacali contestano il progetto dell’assessore Saltamartini, già approvato in Consiglio regionale: "Nessuno ci ha contattato sulle modalità e sulla retribuzione del servizio. Ci son ...Ferrara, il no vax di 68 anni si era affidato a un sito web. Gli era stato prescritto anche un vermifugo. Poi un mese in ospedale: troppo tardi ...