Crozza-Gualtieri alle prese con il ballottaggio sembra proprio che non se la senta | “Mi hanno detto che ho proprio voglia di fare il sindaco”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Nella nuova puntata di Fratelli di– in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – Mauriziointerpreta il candidatodi Roma Robertoche, con il sorriso forzato, si prepara al: “Comunque Roma è una grande città…. almeno così mi. Mi: “Dì che è una grande città e ridi”… Miche hodi occuparmi della monnezza di Roma!” Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Affaritaliani : Crozza-Gualtieri: da ministro delle Finanze alla monnezza di Roma - infoitcultura : Crozza imita Gualtieri: «Mi hanno detto che ho proprio voglia di occuparmi della monnezza di Roma» - ve10ve : #Crozza-#Gualtieri Divertente, ma #Crozza-#Calenda è di livello superiore, è ormai un personaggio della commedia R… - myrosycandy : @ludmyla2803 @La_manina__ Anche io ho avuto una rivelazione guardando Crozza ieri sera: il sospetto che Gualtieri s… - ludmyla2803 : @La_manina__ Anch'io ho paura che vinca Michetti. Dopo aver visto Crozza imitare Gualtieri ho capito molte cose... -

Ultime Notizie dalla rete : Crozza Gualtieri

'Quel sorriso sembra un po' forzato'. 'Un po', un po' tanto forzato'. 'Comunque Roma è una bella grande città, così mi hanno detto, dì che è una grande città e ridi', risponde. 'Lei ha voglia di fare il sindaco?', gli chiede la voce fuori campo. 'Sì, un po', un po' poco. Tenga presente che ho fatto il ministro delle Finanze e adesso devo occuparmi della ...Tema che ha un certo spazio nel programma die anche di Calenda, seppure in questo caso ... Vedi Anche- Calenda alla prova dei citofoni di Roma: la campagna elettorale diventa ...Venerdì, 8 ottobre 2021 Home > aiTv > Fratelli di Crozza: Gualtieri: “mi hanno detto che ho proprio voglia di occuparmi della monnezza di Roma” Maurizio Crozza interpreta il candidato sindaco di Roma ...Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza - in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - Crozza veste i panni del virologo Massimo Galli: “Non mi aspettavo di essere indagato per l’Universi ...