Crolla la scenografia durante uno spettacolo. Ballerino del Bolshoi muore mentre si trova sul palco (Di sabato 9 ottobre 2021) Un Ballerino del teatro Bolshoi è morto in scena durante uno spettacolo. È accaduto durante una prima serata dell’opera russa Sadko, in scena sabato sera. La tragica morte è stata confermata dal teatro stesso dopo aver evacuato la sala. Alcuni spettatori hanno raccontato l’accaduto su Telgram, in alcune chat, affermando che all’inizio, dopo aver visto il sangue, hanno creduto che si trattasse di un trucco scenico. Non è la prima morte in scena per il teatro Bolshoi, l’ultima risale al luglio del 2013, quando un violinista è caduto all’interno del vano dell’orchestra. Ballerino muore in scena schiacciato dalla scenografia Una serata drammatica per il teatro Bolshoi, durante una prima in ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Undel teatroè morto in scenauno. È accadutouna prima serata dell’opera russa Sadko, in scena sabato sera. La tragica morte è stata confermata dal teatro stesso dopo aver evacuato la sala. Alcuni spettatori hanno raccontato l’accaduto su Telgram, in alcune chat, affermando che all’inizio, dopo aver visto il sangue, hanno creduto che si trattasse di un trucco scenico. Non è la prima morte in scena per il teatro, l’ultima risale al luglio del 2013, quando un violinista è caduto all’interno del vano dell’orchestra.in scena schiacciato dallaUna serata drammatica per il teatrouna prima in ...

