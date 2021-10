Cristiano Ronaldo e la cura del corpo: si è fatto portare camera per crioterapia da Torino a Manchester (Di sabato 9 ottobre 2021) Cristiano Ronaldo è un “maniaco” della cura del proprio corpo e del proprio fisico, questo è certo. Ma fino a che livello? Beh, sicuramente altissimo considerando la sua ultima “follia” fatta prendersi cura di se stesso. L’asso portoghese, passato a fine agosto dalla Juventus allo United, ha deciso di per farsi trasportare la sua personalissima camera per la crioterapia da Torino a Manchester. Come riportato dal Sun, CR7 usato questa camera per la crioterapia del valore di 50 mila sterline sin da quando la fece montare nella sua villa a Torino. Il portoghese adesso, ha voluto che la stessa fosse portata in quel di Manchester, ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021)è un “maniaco” delladel proprioe del proprio fisico, questo è certo. Ma fino a che livello? Beh, simente altissimo considerando la sua ultima “follia” fatta prendersidi se stesso. L’asso portoghese, passato a fine agosto dalla Juventus allo United, ha deciso di per farsi trasla sua personalissimaper lada. Come riportato dal Sun, CR7 usato questaper ladel valore di 50 mila sterline sin da quando la fece montare nella sua villa a. Il portoghese adesso, ha voluto che la stessa fosse portata in quel di, ...

