Cristiano Ronaldo da urlo | è l’europeo più presente nella storia delle Nazionali

Advertising

brfootball : 2021 men's Ballon d'Or nominees (1/2): Cesar Azpilicueta Nicolo Barella Karim Benzema Leonardo Bonucci Kevin… - SkySport : Cristiano Ronaldo, tutti i record della sua carriera #SkySport #CristianoRonaldo #Ronaldo #CR7 #Portogallo - nn4enpassant : RT @DavideLusinga: Esordio per Rafael #Leao con @selecaoportugal. Il rossonero entra al 46' al posto di Cristiano Ronaldo nell'amichevole c… - DavideLusinga : Esordio per Rafael #Leao con @selecaoportugal. Il rossonero entra al 46' al posto di Cristiano Ronaldo nell'amichev… - Salvini_T : RT @EnzoRiverPlate_: @RiverPlate GIROTTI > Messi + Cristiano Ronaldo -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Quando si parla diil file che raccoglie le sue innumerevoli statistiche deve essere sempre pronto per un possibile aggiornamento, con aggiunta di record. Questa volta al fenomeno portoghese è bastato ...La gara non vuole saperne di sbloccarsi così decide di entrare in azioneche al 35' scalda i motori e spaventa Al Sheeb con un tiro che si spegne di pochissimo a lato. Trascorrono ...Amichevole "di lusso" per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I portoghesi infatti hanno affrontato, e sconfitto, il Qatar in un match amichevole per 3-0. A segno Cristiano Ronaldo, Josè Fonte e André ...Il fenomeno di Madeira Cristiano Ronaldo continua a macinare record su record. L'ultimo, questa sera nella sfida tra il Portogallo e il Qatar.