Cristiano Malgioglio lancia una frecciatina a Clementino, che se la prende: “Inutile in tv e nella musica” (Di sabato 9 ottobre 2021) Cristiano Malgioglio è la vera novità di quest’edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti c’ha visto lungo chiamando Malgy in giuria. Se fino ad un anno fa eravamo abituati a sentire fin troppi complimenti riservati ai concorrenti, adesso il cantante di ‘Mi Sono Innamorato di Tuo Marito‘ non risparmia stroncature e giudizi impietosi. C’è però un concorrente che riceve spesso i complimenti di Cristiano ed è Pierpaolo Pretelli. Ieri sera il fidanzato di Giulia Salemi ha imitato Clementino con Cos Cos Cos e Malgioglio ha apprezzato: “Devo dirti che a me è piaciuto molto. Perché Pierpaolo ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Scusate ma è la verità, quello che penso. Non è vero che faccio preferenze. IO sono molto sincero in quello che dico. Non posso ... Leggi su biccy (Di sabato 9 ottobre 2021)è la vera novità di quest’edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti c’ha visto lungo chiamando Malgy in giuria. Se fino ad un anno fa eravamo abituati a sentire fin troppi complimenti riservati ai concorrenti, adesso il cantante di ‘Mi Sono Innamorato di Tuo Marito‘ non risparmia stroncature e giudizi impietosi. C’è però un concorrente che riceve spesso i complimenti died è Pierpaolo Pretelli. Ieri sera il fidanzato di Giulia Salemi ha imitatocon Cos Cos Cos eha apprezzato: “Devo dirti che a me è piaciuto molto. Perché Pierpaolo ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di. Scusate ma è la verità, quello che penso. Non è vero che faccio preferenze. IO sono molto sincero in quello che dico. Non posso ...

TvTalk_Rai : Pronti per la prima puntata della stagione di Tv Talk? Sabato ore 15.00 su Rai3, ospiti: Francesco Giorgino, Anna F… - CLEMENTINOIENA : @InfoMalgioglio Cristiano Malgioglio parli male di me in Tv ? Credo che nella TV tu abbia la stessa utilità dell’An… - Nelaa_Nelaa : RT @Novella_2000: Pierpaolo Pretelli rappa come Clementino e Cristiano Malgioglio lo riempie di complimenti (VIDEO) #prelemi #taleequalesho… - deddymyall : RT @Novella_2000: Pierpaolo Pretelli rappa come Clementino e Cristiano Malgioglio lo riempie di complimenti (VIDEO) #prelemi #taleequalesho… - riRri0 : RT @Novella_2000: Pierpaolo Pretelli rappa come Clementino e Cristiano Malgioglio lo riempie di complimenti (VIDEO) #prelemi #taleequalesho… -