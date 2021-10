Cristiano Malgioglio critica Clementino che sui social lo asfalta “Ehi Malgioglio tu stai parlando male di me ma …” (Di sabato 9 ottobre 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Tale e quale show, lo spettacolo del venerdì sera condotto da Carlo Conti che, per il sedicesimo anno consecutivo, sta riscuotendo tantissimo successo. Quest’anno in giuria c’è, oltre la riconfermatissima Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio che pare abbia preso in grande simpatia il concorrente, ex gieffino e fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Petrelli. Cristiano Malgioglio esalta Pierpaolo Petrelli e critica Clementino Ieri sera Pierpaolo Petrelli si è cimentato con l’imitazione di Clementino e ha cantato “Cos cos cos”, in dialetto napoletano. Tutta la giuria ha apprezzato tantissimo l’esibizione ma, forse, più di tutti a spendere bellissime parole è stato ... Leggi su baritalianews (Di sabato 9 ottobre 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Tale e quale show, lo spettacolo del venerdì sera condotto da Carlo Conti che, per il sedicesimo anno consecutivo, sta riscuotendo tantissimo successo. Quest’anno in giuria c’è, oltre la riconfermatissima Loretta Goggi, Giorgio Panariello eche pare abbia preso in grande simpatia il concorrente, ex gieffino e fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Petrelli.esalta Pierpaolo Petrelli eIeri sera Pierpaolo Petrelli si è cimentato con l’imitazione die ha cantato “Cos cos cos”, in dialetto napoletano. Tutta la giuria ha apprezzato tantissimo l’esibizione ma, forse, più di tutti a spendere bellissime parole è stato ...

