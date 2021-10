Covid19 Italia, 9 ottobre: meno morti (30) ma aumentano i contagi (3.023), tasso all’1,1% in leggera crescita (Di sabato 9 ottobre 2021) meno morti, più contagi, tasso lievemente in aumento. I dati del bollettino quotidiano di Speranza, oggi 9 ottobre, danno una situazione sostanzialmente stabile per la diffusione del Covid-19 in Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 ottobre 2021), piùlievemente in aumento. I dati del bollettino quotidiano di Speranza, oggi 9, danno una situazione sostanzialmente stabile per la diffusione del Covid-19 inL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MiC_Italia : #COVID19, il ministro @dariofrance: «Accolta nostra richiesta per ritorno al 100% in cinema, teatri, musei e concer… - MinisteroSalute : ??#Covid19 - La situazione in Italia al 9 ottobre: - bordienrico : RT @gzibordi: Non è il 'Covid19' ma 'MALASANITA'' Morti in eccesso della media dal 2020 x 1 milione di abitanti Italia: 2,200 Germania:… - Mania48Mania53 : RT @ultimenotizie: Sono 2.748 i contagi da #Covid19 in Italia oggi. Registrati altri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 34… - giornaleprociv : RT @MinisteroSalute: ??#Covid19 - La situazione in Italia al 9 ottobre: -